Jadwal Semifinal Malaysia Open 2024: Viktor Axelsen vs Shi Yu Qi, Siapa Berjaya?

JADWAL semifinal Malaysia Open 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan semifinal akan digelar mulai pukul 12.00 waktu setempat atau 11.00 WIB.

Sebanyak 10 pertandingan di babak empat besar akan dimainkan hari ini. Para pemain akan tampil di babak empat besar yang berlangsung di Axiata Arena, Kala Lumpur, Malaysia.

Partai seru akan tersaji di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis nomor satu dunia, Viktor Axelsen akan menghadapi unggulan asal China, Shi Yuqi.

Berbicara mengenai rekor pertemuan, Axelsen unggul jauh dari sang lawan. Pebulu tangkis asal Denmark itu punya sembilan kemenangan dan hanya merasakan dua kali kekalahan dari Shi Yu Qi.

Kedua pemain terakhir kali saling berhadapan di BWF World Tour Finals 2023 kemarin. Pada pertemuan tersebut, Axelsen menang straight game 21-11 21-12 atas Shi Yu Qi.