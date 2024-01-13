Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Performa Gregoria Mariska Tunjung Melemah, Gagal ke Semifinal

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |09:35 WIB
Performa Gregoria Mariska Tunjung Melemah, Gagal ke Semifinal
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - BWF Malaysia Open 2024 telah menyelesaikan babak perempat final pada Jumat (12/1) di Axiata Arena, Malaysia. Indonesia hanya mengirimkan dua unggulannya untuk bermain di perempat final.

Kontingen Indonesia yang tersisa hanya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Gregoria Mariska Tunjung di perempat final BWF Malaysia Open 2024. Dari total enam pemain yang lolos ke babak 16 besar, Fajar/Rian dan Gregoria berhasil untuk mengamankan tiket usai mengalahkan lawannya.

 

Gregoria Mariska takluk atas wakil China Chen Yu Fei usai bermain di babak perempat final. Sebagai satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia yang lolos, Gregoria menerima tekanan sejak awal gim pertama.

Tak pantang tersulut, Gregoria mempertahankan dominasinya namun gagal, permainan berakhir dengan skor 17-21. Dengan hasil akhir yang kurang memuaskan, Gregoria gagal melaju ke semifinal BWF Malaysia Open 2024.

Selanjutnya melirik ganda putra Indonesia, Fajar/Rian yang menundukkan pasangan Taiwan, Lee Fang Chih/Lee Fang-Jen di babak 16 besar. Awalan yang baik dari Fajar/Rian bermain dengan santai dan memimpin gim pertama dengan skor 21-13.

Semangat Fajar/Rian tak pudar dan terus menghajar lawannya sampai gim kedua dengan skor akhir 21-12. Pada babak 8 besar nanti, Fajar/Rian akan menantang unggulan pertama Liang Wei Keng/Wang Chang dari China.

Halaman:
1 2
