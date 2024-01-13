Bantah Kabar Ducati Tak Butuh Dirinya, Marc Marquez: Jika Itu Benar, Saya Tak Mungkin Gabung Gresini Racing

CATALUNYA - Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengomentari kabar bahwa dirinya yang sempat disebut tak dibutuhkan Ducati karena sudah tidak cepat lagi. Marquez jelas membantah isu tersebut, sebab jika itu benar, maka dirinya takkan mungkin membela tim satelit Ducati di MotoGP 2024.

Sebelumnya pada Februari 2023, Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti sempat mengatakan kalau timnya tidak membutuhkan Marc Marquez. Menurutnya The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah terlalu lambat untuk bergabung dengan pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia tersebut.

Namun secara mengejutkan Gresini Racing resmi mengumumkan Marc Marquez menjadi bagian dari tim untuk MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengambil alih posisi Fabio Di Giannantonio yang tampil kurang meyakinkan.

Marc Marquez pun memberikan komentar mengenai ucapan Paolo Ciabatti. Menurutnya hal tersebut tidak benar, karena jika benar ia tak akan menjadi bagian dari Gresini Racing yang merupakan tim satelit Ducati.

“Saya tidak pernah merasa mereka (Ducati) enggan mengontrak saya atau tidak menginginkan saya, karena jika tidak, saya tidak akan mengambil langkah ini,” kata Marc Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (13/1/2024).

Gresini Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Pramac Racing memiliki aturan berbeda dalam perekrutan pembalap. Sebab, pembalap yang bergabung dengan Pramac Racing direkrut langsung oleh Ducati.