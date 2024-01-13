Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bantah Kabar Ducati Tak Butuh Dirinya, Marc Marquez: Jika Itu Benar, Saya Tak Mungkin Gabung Gresini Racing

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |02:02 WIB
Bantah Kabar Ducati Tak Butuh Dirinya, Marc Marquez: Jika Itu Benar, Saya Tak Mungkin Gabung Gresini Racing
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CATALUNYA - Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengomentari kabar bahwa dirinya yang sempat disebut tak dibutuhkan Ducati karena sudah tidak cepat lagi. Marquez jelas membantah isu tersebut, sebab jika itu benar, maka dirinya takkan mungkin membela tim satelit Ducati di MotoGP 2024.

Sebelumnya pada Februari 2023, Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti sempat mengatakan kalau timnya tidak membutuhkan Marc Marquez. Menurutnya The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah terlalu lambat untuk bergabung dengan pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia tersebut.

Namun secara mengejutkan Gresini Racing resmi mengumumkan Marc Marquez menjadi bagian dari tim untuk MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengambil alih posisi Fabio Di Giannantonio yang tampil kurang meyakinkan.

Marc Marquez pun memberikan komentar mengenai ucapan Paolo Ciabatti. Menurutnya hal tersebut tidak benar, karena jika benar ia tak akan menjadi bagian dari Gresini Racing yang merupakan tim satelit Ducati.

Marc Marquez

“Saya tidak pernah merasa mereka (Ducati) enggan mengontrak saya atau tidak menginginkan saya, karena jika tidak, saya tidak akan mengambil langkah ini,” kata Marc Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (13/1/2024).

Gresini Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Pramac Racing memiliki aturan berbeda dalam perekrutan pembalap. Sebab, pembalap yang bergabung dengan Pramac Racing direkrut langsung oleh Ducati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement