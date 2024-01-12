Pergi dari Repsol Honda demi Gresini Ducati, Marc Marquez: Solusi Terbaik

BARCELONA - Marc Marquez rela meninggalkan Repsol Honda, tim yang sudah membesarkan namanya demi bergabung bersama tim satelit, Gresini Ducati di MotoGP 2024. Meski terlihat keputusan yang berani, Marquez menilai itu adalah solusi terbaik yang ia miliki demi memperbaiki kariernya yang tengah merosot.

Ya, Marc Marquez secara mengejutkan memilih meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP2023. The Bany Alien -julukan Marc Marquez- pun memilih ergabung dengan Gresini Racing yang merupkan tim satelit Ducati.

Sementra Marc Marquez akan kembali menjadi rekan satu tim dengan Alex Marquez. Adik Marc Marquez itu terlebih dahulu bergabung dengan Gresini Racing di MotoGP 2023.

Marc Marquez pun mengatakan bergabung dengan Gresini Racing merupakan solusi terbaik dalam karirnya. Sebab, ia tak ingin dalam karirnya tidak bisa berkembang dan membuatnya memilih untuk hijrah dari Repsol Honda.

"Pergi ke Gresini berarti mengambil langkah maju dalam kareir olahraga saya untuk mencari solusi terbaik, karena tidak ke mana-mana. Kami harus mengambil langkah-langkah (maju dalam karier) dan itulah yang telah saya lakukan sepanjang karier olahraga saya,” kata Marc Marquez dikutip dari Marca, Jumat (12/1/2023).