HOME SPORTS F1 & A1

Diam-Diam, Lewis Hamilton Bisa Kejutkan Max Verstappen di F1 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |00:00 WIB
Diam-Diam, Lewis Hamilton Bisa Kejutkan Max Verstappen di F1 2024
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mantan pembalap asal Inggris, Jenson Button percaya Lewis Hamilton yang terlihat tak berbuat apa-apa di 2022 dan 2023 bisa bikin kejutan di Formula One (F1) 2024. Ia yakin Hamilton akan menjadi pesaing terkuat Max Verstappen dalam bersaing memperebutkan gelar juara dunia F1 2024.

Lewis Hamilton merupakan salah satu pembalap F1 terbaik dalam sejarah. Sebab, ia telah meraih tujuh gelar juara dunia pada 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Meski sempat menjadi juara dunia F1 selama empat musim beruntun pada 2017 hingga 2020, tetapi Lewis Hamilton harus kalah bersaing dengan Max Verstappen. Pembalap asal Belanda itu sukses menjadi juara F1 tiga musim beruntun, yakni 2021 hingga 2023.

Jenson Button melihat Lewis Hamilton sedang berusaha bangkit, setelah dua musim tak merasakan kemenangan di F1. Menurutnya pembalap asal Inggris itu sedang merasa lapar untuk mendapatkan kemenangan di setiap balapannya.

“Ketika Anda sudah menang selama bertahun-tahun dan tiba-tiba hal itu diambil dari Anda, itu bisa menjadi dua pandangan berbeda,” kata Jenson Button dikutip dari Crash, Sabtu (13/1/2024).

Lewis Hamilton

“Satu, kamu hanya seperti ‘wah, tidak ada gunanya lagi, aku ingin pensiun, aku sudah berada di puncak begitu lama dan sekarang aku tidak memenangkan perlombaan dalam dua tahun’. Tapi itu juga bisa membuatmu lebih lapar untuk kembali ke posisi teratas, dan menurut saya Lewis ada di posisi itu sekarang," tambahnya.

Lewis Hamilton terakhir kali merasakan kemenangan, ketika tampil di F1 GP Arab Saudi 2021. Namun, pembalap berusia 39 tahun itu tak pernah lagi mendapatkan kemenangan di sepanjang musim 2022 dan 2023.

