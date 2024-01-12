Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum NOC Indonesia Apresiasi Perjuangan Fathur Gustafian yang Sukses Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |02:00 WIB
Ketum NOC Indonesia Apresiasi Perjuangan Fathur Gustafian yang Sukses Rebut Tiket Olimpiade Paris 2024
Atlet menembak Indonesia, Fathur Gustafian. (Foto: NOC Indonesia)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengapresiasi perjuangan atlet menembak Tanah Air, Fathur Gustafian yang sukses merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Apalagi kepastian menyegel tiket itu pun diraih Fathur usai tampil baik di ajang Asian Rifle/Pistol Championship 2024.

Ya, Fathur Gustafian mampu lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah mengamankan posisi keempat di nomor 10 meter rifle putra dalam babak final pagelaran Asian Rifle/Pistol Championship 2024, Rabu 10 Januari 2024. Turnamen itu sedang berlangsung di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta, sejak 5 Januari lalu dan menjadi salah satu bagian dari babak kualifikasi ke Paris 2024.

Fathur mengunci tiket Olimpiade usai menempati ranking empat dengan raihan 208,3 poin di nomor 10m rifle putra. Medali emas diamankan penembak China, Sihan Ma yang mengumpulkan 230,2 poin. Sementara perak didapatkan atlet asal Choe Daehan (Korea Selatan) dengan 229,9 poin serta perunggu diamankan oleh Rudrankksh B Patil (India) dengan 228,7 poin.

Namun, dua tiket Olimpiade yang diperebutkan di Kejuaraan Asia ini diberikan kepada Choe dan Fathur karena China dan India telah mendapatkan kuota maksimal atlet di Olimpiade Paris.

Negeri Tirai Bambu sudah punya dua atlet di Paris yaitu Sheng Lihao (World Rifle & Pistol Championship 2022) dan Yang Haoran (World Championship 2023). Begitu juga India yang telah menempatkan dua atlet, yaitu Rudrankksh Patil (World Fiffle & Pistol Championship 2022) dan Arjun Babuta (Asian Championship 2023).

Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari

Raja Sapta Oktohari pun memberikan selamat atas prestasi yang ditorehkan Fathur. Pria yang karib disapa Okto itu senang karena Fathur mampu memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin sehingga bisa mentas di Paris 2024.

“Ini adalah momen kebanggaan Indonesia. Akhir pekan lalu kita mengumumkan Chef de Mission (CdM) Olimpiade Paris, yaitu Bapak Anindya Bakrie. Minggu ini atlet kebanggaan kita, Fathur berhasil memanfaatkan turnamen kualifikasi Olimpiade Paris yang diadakan di Indonesia dengan sangat baik,” kata Okto dikutip dari rilis NOC Indonesia, Jumat (12/1/2024).

