BWF Malaysia Open 2024 Berlanjut, Saksikan Perjuangan Wakil Indonesia di Vision+

AJANG BWF Malaysia Open 2024 berlanjut. Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Vision+. Usai 6 pebulu tangkis Indonesia berjuang kemarin di babak 16 besar di Axiata Arena, Malaysia, hari ini pertandingan di babak perempatfinal digelar.

Di babak 16 besar sendiri, salah satu wakil yang lolos adalah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle. Ganda campuran Indonesia itu tembus ke 16 besar usai mengalahkan wakil Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith, dalam duel tiga gim.

Turnamen level Super 1000 adalah level tertinggi yang tidak mudah bagi Dejan/Gloria, sempat kritis di gim kedua, kalah 19-21, hingga berlanjut ke gim ketiga. Dejan/Gloria bangkit kembali, mengejar ketertinggalan poin dan menang dengan skor akhir 21-19.

Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, juga lolos ke 16 besar. Gregoria berhasil menyingkirkan utusan Jepang, Natsuki Nidaira, dengan duel ketat. Saling mengejar poin, akhirnya Natsuki tunduk terhadap Gregoria dengan 14-21.

Di sektor ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, juga tampil di babak 16 besar kemarin. Mereka memastikan mentas di 16 besar usai mendepak pasangan Jepang, Akira Koga/Taichi Saito. Meski bermain cukup santai, The Daddies berhasil melampaui poin yang lebih dulu didapat oleh Akira/Taichi.

Bagi Ahsan/Hendra, cukup dengan dua gim untuk mengalahkan Akira/Taichi. Lebih sabar untuk mengatur poin yang masuk, Ahsan/Hendra menguasai permainan dengan membalikkan keadaan di tengah pertarungan dan unggul dengan poin 21-18 dan 21-15.

Kini, ajang Malaysia Open 2024 sudah mencapai babak perempatfinal. Ada dua wakil tersisa Indonesia yang berlaga hari ini, salah satunya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.