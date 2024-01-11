Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Periskop 2024: Peluang Kontingen Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:40 WIB
Periskop 2024: Peluang Kontingen Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024
Tim Bulu Tangkis Indonesia harus puas menjadi runner up Piala Thomas 2022 usai kalah dari India di partai final (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

PERISKOP 2024 Okezone kali ini membahas tentang peluang kontingen Indonesia di ajang Piala Thomas dan Uber 2024. Salah satu turnamen beregu paling bergengsi itu akan digelar pada 28 April-5 Mei 2024 mendatang.

Seperti diketahui, BWF sudah merilis kalender turnamen 2024 pada akhir tahun kemarin. Kota Chengdu di China akan menjadi tuan rumah pada edisi kali ini.

Indonesia punya PR besar setelah gagal pada ajang Piala Thomas dan Uber 2022 lalu. Pada Piala Thomas 2022, Jonatan Christie dan rekan-rekan takluk dari India yang keluar sebagai juara.

Sementara Gregoria Mariska Tunjung kolega harus mengakui kehebatan para pemain China di babak delapan besar Piala Uber 2022. Langkah Indonesia terhenti usai kalah telak 0-3.

Piala Thomas 2024

Kekalahan dari India di final pada Piala Thomas edisi sebelumnya seharusnya jadi pelajaran bagi Indonesia. Persiapan matang wajib dilakukan mengingat turnamen beregu punya atmosfer berbeda dengan ajang individual.

Para pemain diwajibkan meminimalisir kesalahan ketika mendapat kepercayaan pelatih untuk diturunkan. Sebab, kalah atau menangnya salah satu partai tertentu bakal berpengaruh pada hasil tim secara keseluruhan

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
