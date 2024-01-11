Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2024: Dihajar Unggulan Pertama, Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 16 Besar

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |09:25 WIB
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL Malaysia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, harus terhenti di babak 16 besar usai kalah di tangan unggulan pertama asal China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Duel Rehan/Lisa melawan pasangan nomor 1 dunia itu digelar Axiata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (11/1/2024) pagi WIB. Rehan/Lisa benar-benar tak berdaya meladeni permainan Zheng/Huang sehingga tumbang dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 17-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Rehan/Lisa dan Zheng/Huang bermain ketat dan membuat skor imbang 3-3. Namun, Rehan/Lisa mendapat kesulitan dan harus tertinggal 4-8 dari lawannya tersebut.

Meski mencoba untuk mengejar ketertinggalan, Rehan/Lisa tak bisa meredam permainan Zheng/Huang. Alhasil, Rehan/Lisa tertinggal 5-11 dari unggulan pertama China tersebut di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Rehan/Lisa mampu menambah beberapa poin untuk mengejar ketertinggalan menjadi 9-14. Usaha Rehan/Lisa untuk mendekatkan jarak dari Zheng/Huang pun berbuah hasil dan membuat skor menjadi 17-17.

Kendati demikian, Rehan/Lisa harus menutup gim pertama dengan kekalahan. Mereka tumbang dengan skor 18-21.

Halaman:
1 2
