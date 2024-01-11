Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang, Golden State Warriors Merana

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (11/1/2024) menarik untuk diketahui karena menyajikan 10 laga seru yang patut untuk diketahui. Seperti halnya Golden State Warriors yang menelan kekalahan hingga Boston Celtics yang sukses memetik kemenangan.

Pertama mari bahas kekalahan Warriors. Bertanding di Chase Center Arena, Warriors justru menelan kekalahan telak dari Pelicans. Pada kuarter pertama, Warriors harus tertinggal 27-46 dari Zion Williamson dan kawan-kawan.

Meski mampu bangkit di kuarter kedua, tetapi Warriors masih tertinggal 60-73 dari Pelicans. Sementara di dua kuarter berikutnya, Warriors tak bisa menghentikan permainan apik Pelicans dan harus menderita kekalahan telak 105-141.

Jonas Valanciunas menjadi bintang kemenangan Pelicans, setelah mencetak 21 poin dari 21 menit bermain. Sedangkan. Moses Moody menjadi pencetak angka terbanyak untuk Warriors dengan 21 poin dari 25 menit penampilan.

Sementara Celtics harus mendapatkan kemenangan susah payah atas Minnesota Timberwolves di TD Garden Arena. Bermain di kandang sendiri, Celtics sempat memimpin 54-53 atas tim tamu di dua kuarter awal.

Sedangkan di dua kuarter selanjutnya, Celtics dan Timberwolves bermain imbang 111-111. Kendati demikian, Celticks sukses menutup laga dengan kemenangan 127-120 atas Timberwolves melalui babak Over Time (OT).