HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024: LA Lakers Susah Payah Kalahkan Toronto Raptors

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:26 WIB
Hasil NBA 2023-2024: LA Lakers Susah Payah Kalahkan Toronto Raptors
Anthony Davis membantu LA Lakers menang atas Toronto Raptors (Foto: Reuters/Kiyoshi Mio)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (10/1/2024) sudah diketahui. LA Lakers bersusah payah mengalahkan Toronto Raptors. Sementara itu, Dallas Mavericks tumbang di tangan Memphis Grizzlies.

Bertanding di Crypto.com Arena, mendapatkan perlawan ketat dari Raptors di dua kuarter awal. Namun, LeBron James dan kawan-kawan harus tertinggal 51-53 dari tim tamu.

LeBron James beraksi di laga LA Lakers vs Toronto Raptors (Foto: Reuters/Kiyoshi Mio)

Sementara di dua kuarter selanjutnya pertandingan tetap berjalan dengan ketat, tetapi LA Lakers membuktikan kualitasnya untuk bisa membalikan keadaan. LA Lakers pun menutup laga dengan kemenangan 132-131 atas Raptors.

Anthony Davis menjadi pemain kunci LA Lakers untuk bisa meraih kemenangan. Sebab, ia sukses mencetak double-double dengan 41 poin dan 11 rebound dari 40 menit bermain.

Sementara Mavericks mendapatkan hasil mengecewakan, meski tampil di kandang sendiri, yakni American Airlines Center. Mavericks tertinggal 53-68 dari Grizzlies di dua kuarter awal.

Meski berusaha untuk membalikan keadaan, tetapi Mavericks harus menutup laga dengan hasil mengecewakan. Sebab, Mavericks harus mengakui kehebatan tim tamu dengan skor 103-120.

Halaman:
1 2
