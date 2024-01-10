Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Soal Jadwal Padat F1 2024 yang Sajikan 24 Seri, Fred Vasseur: Tak Harus Dikurangi!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |00:07 WIB
MONZA – Pembalap Ferrari, Fred Vasseur, mengomentari jadwal padat balapan di F1 2024. Terdapat 24 seri yang akan tersaji di F1 2024, Fred Vasseur menilai jumlah balapan F1 tidak harus dikurangi.

Meski begitu, Vasseur mengakui banyaknya seri bakal menambah beban perjalanan yang harus dilalui para staf tim. Tetapi, semuanya bukan masalah karena hanya perlu penyesuaian, seperti rotasi antar staf, termasuk para mekanik.

Balapan di F1

“Kami perlu melakukan pendekatan terbaik terhadap mekanik, karena ini bagian dari performa, bagian dari keandalan. Tidak aneh jika ada lebih banyak kesalahan di pit stop di Abu Dhabi dibandingkan beberapa balapan lainnya. Saya pikir semua orang kelelahan,” kata Vasseur, dilansir dari Racingnews365, Rabu (10/1/2023)

“Ini berarti bahwa kita perlu memikirkan kemungkinan melakukan rotasi dalam hal mekanik, atau mempertahankan beberapa mekanik untuk melakukan balapan dan memiliki kelompok mekanik lain di kandang sendiri, yang merawat mobil ketika mereka kembali dari balapan ke pabrik,” tambahnya.

“Saya pikir kita punya ruang untuk melakukan sesuatu, kita punya ruang untuk mengelolanya dengan cara yang lebih baik,” jelas Vasseur.

Vasseur justru setuju bahwa balapan F1 terus ditambah. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa F1 menarik banyak minat penonton sehingga banyak negara yang ingin menjadi tuan rumah.

“Tahun depan, kami akan menjalani bagian pertama musim ini di wilayah timur jauh dengan Melbourne, Jepang, dan China secara berturut-turut, jadi kami akan mengizinkan beberapa mekanik dan pengemudi untuk kadang-kadang tinggal di belahan dunia ini, itu akan menjadi bermanfaat,” jelas Vasseur.

“Kemudian kami harus mengelola tim dengan baik, memberi mereka istirahat, namun menurut saya kami tidak harus mengurangi jumlah balapan,” lanjutnya.

