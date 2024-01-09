Advertisement
SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2024: Pulangkan Wakil Taiwan, Anthony Ginting Amankan Tiket ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:28 WIB
Hasil Malaysia Open 2024: Pulangkan Wakil Taiwan, Anthony Ginting Amankan Tiket ke 16 Besar
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL Malaysia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, pun sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat Ginting usai mengalahkan wakil Taiwan, Su Li Yang, di babak 32 besar Malaysia Open 2024. Berlaga di Axiata Arena, Selasa (9/1/2024) sore WIB, Ginting menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 49 menit.

Anthony Sinisuka Ginting

Jalannya Pertandingan

Ginting harus mendapat tekanan yang cukup berarti dari Su Li Yang. Pemain nomor empat dunia itu tertinggal 3-7 dari pemain nomor yang menghuni ranking 35 dunia.

Ginting pun mampu memperkecil kedudukan menjadi 9-10. Tapi sayangnya, pemain berusia 27 tahun itu masih harus tertinggal 9-11 dari Su Li Yang di interval gim pertama.

Selepas interval, Ginting berhasil membalikan keadaan dengan unggul 14-12. Namun Su Li Yang juga memberikan perlawanan sengit dengan menyamakan kedudukan 16-16.

Akan tetapi, Ginting berhasil keluar dari tekanan pemain asal China Taipei itu. tunggal putra andalan Indonesia ini menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Su Li Yang.

