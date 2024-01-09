Ternyata Segini Harga Fantastis Baju Balap yang Digunakan Pembalap MotoGP

TERNYATA segini harga fantastis baju balap yang digunakan pembalap MotoGP. Nilainya bisa menembus puluhan juta rupiah!

Sebagai salah satu olahraga yang sangat berbahaya hingga dapat berujung kematian, MotoGP memiliki standar keamanan yang sangat tinggi dalam penggunaan baju balap atau yang lebih dikenal dengan nama wearpack.

Wearpack atau racing suit pembalap MotoGP biasanya dibuat khusus dengan kulit kanguru yang sangat kuat. Hal ini dimaksudkan agar para pembalap aman dari gesekan dengan aspal lintasan atau bebatuan saat dirinya mengalami crash.

Tidak hanya bahannya saja, racing suit juga dilengkapi dengan berbagai piranti yang membantu memudahkan para pembalap selama menjalani balapan. Di antaranya, baju itu dilengkapi hydrobag yang digunakan untuk wadah air minum bagi pembalap.

Kemudian, pada setiap racing suit juga dilengkapi dengan enam pelindung dan satu airbag yang akan otomatis mengembang saat pembalap terjatuh. Dengan berbagai hal tersebut, racing suit ini didesain secara khusus agar para pembalap dapat dengan super nyaman dan juga selamat.

Lantas dengan berbagai teknologi dan kekhususan yang ada pada racing suit pembalap MotoGP, berapa sebenarnya harga satu setnya?

Dilansir dari tomotifnet, Selasa (9/01/2023) untuk racing suit merek Alpinestar dengan tipe Alpinestar Racing Absolute V2 yang memiliki spesifikasi sama dengan racing suit pembalap MotoGP, harganya berada di angka 3.799 dolar AS atau setara dengan Rp58,6 juta.