HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti ONIC hingga RRQ, Gemaz Fest Jadi Event eSports Pertama Tahun 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |23:16 WIB
Diikuti ONIC hingga RRQ, Gemaz Fest Jadi Event eSports Pertama Tahun 2024
Gemaz Fest akan jadi event esports pertama di 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Gemaz Fest menjadi event eSports pertama di tahun 2024 ini. Tidak tanggung-tanggung, 3 tim eSports Mobile Legends dengan fanbase besar di Indonesia bakal mengikuti event atau turnamen ini.

Yaitu ONIC Esports, EVOS Legends hingga RRQ Hoshi telah terkonfirmasi bakal bertanding di Gemaz Fest. Nantinya ketiga tim itu akan bertarung dengan format round robin pada 12 Januari 2024 di ICE BSD.

Seperti yang kita tahu, jika ONIC, EVOS, dan RRQ sebenarnya sedang mempersiapkan tim untuk mengikuti MPL ID Season 13. Sembari mempersiapkan tim, ketiganya rupanya akan mematangkan mesinnya di Gemaz Fest.

Ditemui Okezone pada konferensi pers pada hari ini, ketua pelaksana, Rob Clinton, menyebut Gemaz Fest akan menjadi wadah bagi komunitas eSports. Bahkan tak hanya eSports, tapi juga untuk komunitas cosplayer, hingga developer game.

"Gemaz Fest menjadi acara pertama tahun ini sekaligus yang pertama kalinya menggabungkan komunitas. Tak hanya eSports, tapi juga dari cosplayer hingga metaverse," kata Rob Clinton.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
