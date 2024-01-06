Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Tragis Petarung MMA David Koenig, Ditemukan Tewas Tinggal Kerangka Setelah Hilang Sejak 2020

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:01 WIB
Kisah Tragis Petarung MMA David Koenig, Ditemukan Tewas Tinggal Kerangka Setelah Hilang Sejak 2020
David Koenig ditemukan tewas usai hilang sejak 2020. (Foto: Facebook)
A
A
A

KISAH tragis petarung MMA, David Koenig, yang ditemukan tewas tinggal kerangka setelah hilang sejak 2020 akan diulas dalam artikel ini. Kabar tewasnya David Koenig tersiar pada 22 Desember 2021.

David Koenig sendiri merupakan petarung amatir mixed martial art (MMA) asal Amerika Serikat. Usianya yang saat itu masih 25 tahun membuatnya digadang-gadang bakal jadi calon petarung masa depan hebat Amerika Serikat di MMA.

David Koenig

Tetapi, semua harapan itu sirna usai David Koenig ditemukan tewas pada 22 Desember 2021. David Koenig ditemukan hutan wilayah Branson, Missouri.

Nahasnya, kondisi jasad Koenig kala itu tinggal kerangka saja. Kabar duka itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh ibunda, Keonig, yakni Tracy.

Menurut pemaparan Tracy, kerangka tubuh Koenig ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang sedang berada di hutan lebat di Fall Creek Road bersama anjing. Kemudian, petugas berwenang pun langsung melakukan pemeriksaan kala itu.

“Secara kebetulan, seorang pria yang sedang berjalan dengan anjingnya di daerah berhutan lebat di Fall Creek Road menemukan jenazah putra kami, serta semua barang miliknya saat itu," ujar Tracy, mengutip dari RT Sports.

David Koenig sebelumnya memang dilaporkan menghilang tanpa ada kabar pada Februari 2020. Dia menghilang usai keluar dari sebuah hotel yang berada di kawasan Branson.


1 2
Topik Artikel :
MMA David Koenig Sport Lain
