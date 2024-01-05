Legenda MotoGP Giacomo Agostini Ketakutan Marc Marquez Pindah ke Ducati, Khawatir Samakan Rekor Juaranya

BOLOGNA – Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, ketakutan Marc Marquez pindah ke Ducati di MotoGP 2024. Dia khawatir Marquez bakal melampaui rekor juara milik Giacomo Agostini.

Hal itu diungkapkan oleh mantan pembalap Ducati, Loris Capirossi. Dia menceritakan kepindahan Marquez ke Gresini Ducati di MotoGP 2024 tak hanya membuat khawatir para rivalnya saat ini, tetapi juga legenda MotoGP, Agostini, yang ketakutan Marquez bisa melampaui rekornya.

“Giacomo (Agostini) khawatir karena dia mengatakan anak ini (Marc Marquez) bisa menghilangkan rekornya,” kata Loris Capirossi, dilansir dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

Agostini diketahui salah satu legenda dengan rekor delapan gelar juara di kelas premier. Pembalap terdekat yang bisa mendekati rekornya adalah Valentino Rossi (tujuh gelar), dan Marc Marquez (enam gelar). Namun, Rossi diketahui sudah pensiun pada 2021.

Sebab itu, hanya ada Marquez yang tersisa untuk melampaui rekor Giacomo Agostini. Capirossi mengakui, Marquez adalah pembalap yang mempunyai tekad besar. Menurut Capirossi, kepindahannya ke Ducati akan membuat Marquez semakin berbahaya.

“Terlepas dari leluconnya (Agostini), Marc adalah seorang pembalap yang berjiwa mendalam, dan selalu melampaui batas,” tutur Capirossi.