Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Giacomo Agostini Ketakutan Marc Marquez Pindah ke Ducati, Khawatir Samakan Rekor Juaranya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |10:49 WIB
Legenda MotoGP Giacomo Agostini Ketakutan Marc Marquez Pindah ke Ducati, Khawatir Samakan Rekor Juaranya
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

BOLOGNA – Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, ketakutan Marc Marquez pindah ke Ducati di MotoGP 2024. Dia khawatir Marquez bakal melampaui rekor juara milik Giacomo Agostini.

Hal itu diungkapkan oleh mantan pembalap Ducati, Loris Capirossi. Dia menceritakan kepindahan Marquez ke Gresini Ducati di MotoGP 2024 tak hanya membuat khawatir para rivalnya saat ini, tetapi juga legenda MotoGP, Agostini, yang ketakutan Marquez bisa melampaui rekornya.

Marc Marquez

“Giacomo (Agostini) khawatir karena dia mengatakan anak ini (Marc Marquez) bisa menghilangkan rekornya,” kata Loris Capirossi, dilansir dari Motosan, Jumat (5/1/2024).

Agostini diketahui salah satu legenda dengan rekor delapan gelar juara di kelas premier. Pembalap terdekat yang bisa mendekati rekornya adalah Valentino Rossi (tujuh gelar), dan Marc Marquez (enam gelar). Namun, Rossi diketahui sudah pensiun pada 2021.

Sebab itu, hanya ada Marquez yang tersisa untuk melampaui rekor Giacomo Agostini. Capirossi mengakui, Marquez adalah pembalap yang mempunyai tekad besar. Menurut Capirossi, kepindahannya ke Ducati akan membuat Marquez semakin berbahaya.

“Terlepas dari leluconnya (Agostini), Marc adalah seorang pembalap yang berjiwa mendalam, dan selalu melampaui batas,” tutur Capirossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement