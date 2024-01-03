Ambisi Pusarla Sindhu Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024: Mirip Mendaki Gunung Everest di Musim Dingin!

PEBULU tangkis tunggal putri India, Pusarla Venkata Sindhu, berambisi meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Tetapi, dia sadar bahwa langkahnya meraih prestasi itu takkan berjalan mudah. Bahkan, Sindhu mengisyaratkan perjuangannya bak mendaki Gunung Everest di musim dingin.

Pusarla Sindhu merupakan salah satu tunggal putri yang kerap beberapa kali berhasil tampil di Olimpiade. Namun, pebulu tangkis berusia 28 tahun itu belum pernah meraih medali emas.

Pusarla Sindhu mendapat medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Kemudian di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, dia membawa pulang medali perak.

Sementara itu, Pusarla Sindhu menutup musim 2023 tanpa mendapatkan satu gelar juara. Sebab, ia harus puas menjadi runner-up di Spanyol Master 2023 usai kalah 8-21 dan 8-21 dari Gregoria Mariska Tunjung.

Kendati demikian, Pusarla Sindhu mengatakan Olimpiade Paris 2024 menjadi tantangan utamanya. Menurutnya, sulitnya persaingan untuk mendapatkan medali emas, seperti mendaki Gunung Everest saat musim dingin.

"(Olimpiade) Paris akan menjadi tantangan utama saya. Itu mirip dengan mendaki Gunung Everest, tapi dengan tambahan intensitas menaklukkannya di musim dingin," kata Pusarla Sindhu, dikutip dari The Star, Rabu (3/1/2024).