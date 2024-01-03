Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dinanti-nanti, Penampilan Marc Marquez Bersama Ducati Bikin MotoGP 2024 Makin Menarik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:40 WIB
Dinanti-nanti, Penampilan Marc Marquez Bersama Ducati Bikin MotoGP 2024 Makin Menarik
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MADRID – CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, mengomentari keputusan Marc Marquez pindah ke Gresini Ducati di MotoGP 2024. Turut menantikan aksi Marc Marquez bersama Ducati, Ezpeleta yakin MotoGP 2024 akan berlangsung lebih menarik karena faktor tersebut.

Marc Marquez secara mengejutkan memilih hengkang dari Repsol Honda pada akhir musim MotoGP 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memilih bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing.

Marc Marquez

Sementara itu, banyak pihak merasa bingung dengan keputusan Marc Marquez yang lebih memilih bergabung dengan Gresini Racing. Sebab, Marc Marquez seharusnya menjadi rekan satu tim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo yang merupakan tim pabrikan.

Kendati demikian, Carmelo Ezpeleta menganggap Marc Marquez akan tampil luar biasa bersama Gresini Racing, meski tak mendapatkan motor terbaru dari Ducati pada MotoGP 2024. Bahkan, ia menilai MotoGP 2024 akan semakin menarik usai kedatangan Marc Marquez ke Ducati.

“Marquez adalah pembalap yang luar biasa, dan Ducati adalah motor yang luar biasa. Mereka akan memiliki satu juara lagi. Ini akan menjadi kejuaraan dunia yang menarik, seimbang dan lebih dari yang sebelumnya," kata Carmelo Ezpeleta, dikutip dari Crash, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
