Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Muluk-Muluk, Miguel Oliveira Cuma Berharap Tidak Ada Pembalap yang Menabraknya di MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |03:01 WIB
Tak Muluk-Muluk, Miguel Oliveira Cuma Berharap Tidak Ada Pembalap yang Menabraknya di MotoGP 2024
Miguel Oliveira kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRAGAL – Pembalap Trackhouse Racing, Miguel Oliveira, beberkan harapan di MotoGP 2024. Tak muluk-muluk, dia hanya berharap tak ada pembalap yang menabraknya seperti pada MotoGP 2023.

MotoGP 2023 menjadi musim yang tak bersahabat untuk Miguel Oliveira. Sebab, pembalap asal Portugal itu kerap mendapat nasib buruk, yakni ditabrak pembalap lainnya.

Miguel Oliveira

Sempat tampil apik di rumahnya sendiri, yakni MotoGP Portugal 2023 di Sirkuit Algarve, Miguel Oliveira justru gagal mendapat poin di main race. Pasalnya, ia gagal finis usai ditabrak Marc Marquez sehingga membuatnya mengalami cedera ligamen paha kanan.

Akibat cedera tersebut, Miguel Oliveira harus absen balapan di MotoGP Argentina 2023 dan baru kembali mengaspal di MotoGP Amerika Serikat 2023. Kemudian pada MotoGP Spanyol 2023, Miguel Oliveira kembali terlibat kecelakaan.

Kali ini, pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, yang menabrak Miguel Oliveira di tikungan kedua. Insiden ini membuat kedua pembalap tersebut terlempar keluar lintasan. Bahkan, red flag pun sempat dikibarkan akibat parahnya kecelakaan tersebut.

Kecelakaan di MotoGP Spanyol itu membuat Miguel Oliveira pun mengalami cedera dislokasi bahu kiri. Akibatnya, pembalap berusia 28 tahun itu tak ambil bagian di MotoGP Prancis 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement