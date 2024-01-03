Tak Muluk-Muluk, Miguel Oliveira Cuma Berharap Tidak Ada Pembalap yang Menabraknya di MotoGP 2024

PRAGAL – Pembalap Trackhouse Racing, Miguel Oliveira, beberkan harapan di MotoGP 2024. Tak muluk-muluk, dia hanya berharap tak ada pembalap yang menabraknya seperti pada MotoGP 2023.

MotoGP 2023 menjadi musim yang tak bersahabat untuk Miguel Oliveira. Sebab, pembalap asal Portugal itu kerap mendapat nasib buruk, yakni ditabrak pembalap lainnya.

Sempat tampil apik di rumahnya sendiri, yakni MotoGP Portugal 2023 di Sirkuit Algarve, Miguel Oliveira justru gagal mendapat poin di main race. Pasalnya, ia gagal finis usai ditabrak Marc Marquez sehingga membuatnya mengalami cedera ligamen paha kanan.

Akibat cedera tersebut, Miguel Oliveira harus absen balapan di MotoGP Argentina 2023 dan baru kembali mengaspal di MotoGP Amerika Serikat 2023. Kemudian pada MotoGP Spanyol 2023, Miguel Oliveira kembali terlibat kecelakaan.

Kali ini, pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, yang menabrak Miguel Oliveira di tikungan kedua. Insiden ini membuat kedua pembalap tersebut terlempar keluar lintasan. Bahkan, red flag pun sempat dikibarkan akibat parahnya kecelakaan tersebut.

Kecelakaan di MotoGP Spanyol itu membuat Miguel Oliveira pun mengalami cedera dislokasi bahu kiri. Akibatnya, pembalap berusia 28 tahun itu tak ambil bagian di MotoGP Prancis 2023.