HOME SPORTS NETTING

Takut Dihujat, Ganda Putra Andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik Ogah Pasang Target di Malaysia Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:05 WIB
Takut Dihujat, Ganda Putra Andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik Ogah Pasang Target di Malaysia Open 2024
Aaron Chia/Soh Wooi Yik kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, ogah pasang target di Malaysia Open 2024. Penyebabnya, mereka enggan memasang target apa pun karena takut akan dihujat oleh para pendukung di Malaysia.

Meski begitu, Aaron/Soh bertekad mengukir start yang apik pada 2024 saat tampil di kandang sendiri dalam pagelaran Malaysia Open 2024. Chia/Soh pun memastikan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik

“Sejauh ini persiapan Malaysia Open 2024 berjalan baik. Cukup penting bagi kami untuk tampil baik terutama di kandang sendiri,” kata Aaron Chia, dilansir dari Bernama, Selasa (2/1/2024).

Kendati demikian, pasangan ranking empat dunia itu menolak untuk memasang target spesifik. Pasalnya, jika mereka gagal mencapainya, orang-orang hanya akan menghujat mereka karena tak mampu memenuhi ekspektasi yang telah dipasang.

Chia/Soh pun menjadikan mimpi mereka menjadi pasangan nomor satu dunia sebagai contohnya. Sejauh ini, mereka memang belum mampu melakukannya.

Alhasil, orang-orang menyebut Aaron/Soh hanya beromong kosong belaka. Untuk diketahui, ranking terbaik mereka adalah di posisi dua dunia pada awal 2023.

“Saya pikir menjadi pasangan nomor satu dunia selalu menjadi target kami, tetapi waktunya akan segera tiba. Saya ingin mengatakan banyak hal tetapi saya tidak bisa karena orang mungkin berkomentar bahwa ingin menjadi duet nomor satu dunia hanya sekadar omongan,” jelas Chia.

“Karena ketika Anda mengatakan ingin mencapai target tetapi pada akhirnya tidak bisa. Jadi, saya sangat tidak suka membicarakan hal ini dan hanya bermain untuk diri saya sendiri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
