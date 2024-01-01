Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Kisah dari Atlet Mualaf yang Menyentuh Hati, Nomor 1 sang Juara Dunia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:54 WIB
5 Kisah dari Atlet Mualaf yang Menyentuh Hati, Nomor 1 sang Juara Dunia!
Muhammad Ali jadi salah satu atlet mualaf. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 kisah dari atlet mualaf yang menyentuh hati akan diulas dalam artikel ini. Sebab, perjalanan mereka untuk memeluk agama Islam menyisakan cerita yang inspiratif.

Ya, sejumlah atlet dunia mengambil langkah besar dalam kehidupannya dengan menjadi mualaf. Mereka resmi memeluk agama Islam karena sejumlah faktor yang selalu memiliki kisah inspiratif.

Siapa saja mereka? Berikut 5 kisah dari atlet mualaf yang menyentuh hati.

5. Muhammad Ali

Muhammad Ali

Salah satu kisah dari atlet mualaf yang menyentuh hati datang dari legenda tinju dunia, Muhammad Ali. Petinju asal Amerika Serikat itu diketahui memutuskan menjadi mualaf setelah bergabung dengan komunitas Black Muslims.

Dari sana, Ali mulai memiliki ketertarikan untuk masuk agama Islam. Muhammad Ali bahkan sampai dipandang sebagai tokoh Muslim dunia yang memberi pengaruh besar.

4. Wayne Parnell

Wayne Parnell

Lalu, ada Wayne Parnell. Atlet kriket asal Afrika Selatan ini memutuskan memeluk agama Islam pada Januari 2011.

Wayne Parnell menjadi mualaf setelah mendalami agama Islam. Dia mengaku menemukan kedamaian setelah mengenal Islam.

Halaman:
1 2 3
