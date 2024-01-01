Refleksi Olahraga 2023, Atlet Indonesia Siap Berjaya pada Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) menyoroti refleksi perjalanan olahraga Indonesia pada pengujung 2023. Sebab, dia lihat ada peningkatan prestasi Tim Indonesia, mulai dari torehan manis cabang olahraga (cabor) baru hingga histori yang menjadi modal positif menuju Olimpiade 2024 Paris.

Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengatakan tentunya cukup menyenangkan melihat peningkatan prestasi yang diperlihatkan beberapa cabang olahraga yang sebelumnya tidak terdengar. Tentunya hal itu merupakan capaian positif pada 2023.

“Kita bisa lihat jika biasanya olahraga Indonesia hanya didominasi oleh bulutangkis, angkat besi, panahan. Kini cabor lain juga sudah memberi warna baru terhadap prestasi olahraga Indonesia," kata Raja dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (31/12/2023).

"Kita bisa lihat sepak bola, kriket, hoki, tim estafet putra yang membawa pulang medali emas untuk Merah Putih di SEA Games 2023 Kamboja, dan ini juga menjadi penerus tradisi kekuatan olahraga beregu kita,” tambahnya.

Dia turut mengapresiasi raihan prestasi yang ditunjukkan atlet-atlet Tim Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou karwna menempati ranking 13 dengan membawa pulang 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Capaian itu menjadi emas terbanyak yang diraih sejak 41 tahun terakhir di luar Indonesia sebagai tuan rumah.

“Kalau kita lihat dari refleksi hasil di Asian Game kemarin (Hangzhou) itu merupakan yang terbaik selain saat kita menjadi tuan rumah. Nah ini kan akan menjadi modal besar untuk kita melihat tahun 2024 ini sebagai tahun penyelenggaraannya Olimpiade Paris,” ucapnya.