Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Refleksi Olahraga 2023, Atlet Indonesia Siap Berjaya pada Olimpiade Paris 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |01:57 WIB
Refleksi Olahraga 2023, Atlet Indonesia Siap Berjaya pada Olimpiade Paris 2024
Raja Sapta Oktohari (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) menyoroti refleksi perjalanan olahraga Indonesia pada pengujung 2023. Sebab, dia lihat ada peningkatan prestasi Tim Indonesia, mulai dari torehan manis cabang olahraga (cabor) baru hingga histori yang menjadi modal positif menuju Olimpiade 2024 Paris.

Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari mengatakan tentunya cukup menyenangkan melihat peningkatan prestasi yang diperlihatkan beberapa cabang olahraga yang sebelumnya tidak terdengar. Tentunya hal itu merupakan capaian positif pada 2023.

 

“Kita bisa lihat jika biasanya olahraga Indonesia hanya didominasi oleh bulutangkis, angkat besi, panahan. Kini cabor lain juga sudah memberi warna baru terhadap prestasi olahraga Indonesia," kata Raja dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (31/12/2023).

"Kita bisa lihat sepak bola, kriket, hoki, tim estafet putra yang membawa pulang medali emas untuk Merah Putih di SEA Games 2023 Kamboja, dan ini juga menjadi penerus tradisi kekuatan olahraga beregu kita,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Dia turut mengapresiasi raihan prestasi yang ditunjukkan atlet-atlet Tim Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou karwna menempati ranking 13 dengan membawa pulang 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu. Capaian itu menjadi emas terbanyak yang diraih sejak 41 tahun terakhir di luar Indonesia sebagai tuan rumah.

“Kalau kita lihat dari refleksi hasil di Asian Game kemarin (Hangzhou) itu merupakan yang terbaik selain saat kita menjadi tuan rumah. Nah ini kan akan menjadi modal besar untuk kita melihat tahun 2024 ini sebagai tahun penyelenggaraannya Olimpiade Paris,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement