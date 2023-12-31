Duet Fabio Quartararo, Alex Rins Optimistis Yamaha Bersaing di MotoGP 2024

CORUNA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins memprediksi duetnya dengan Fabio Quartararo akan buat timnya bersinar pada MotoGP 2024. Sebab, dia nilai dirinya dan Fabio akan saling melengkapi.

Sebagaimana diketahui, Rins akan mulai memperkuat tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2024 mendatang. Dia memutuskan hengkang dari LCR Honda hanya setelah semusim bersama.

Alex Rins mengatakan sangat antusias dapat bergabung dengan Monster Energy Yamaha. Oleh dikarenakan, dia dapat satu tim dengan Fabio pada MotoGP 2024.

"Mengendarai MotoGP biasanya selalu sama, hanya bisa mengubah tenaga, kecepatan. Dengan Fabio Quartararo di sisi saya akan sangat menarik, dia adalah pembalap yang sangat cepat," kata Alex Rins dilansir dari laman Motosan, Minggu (31/12/2023).

"kami akan menjadi tim yang sangat kuat. Saya pikir penting untuk memiliki tim yang mempercayai Anda dan rekan setim yang menang," tambahnya.

Pembalap berusia 28 tahun itu mengatakan pastinya motor yang akan disiapkan untuk MotoGP 2024 akan memiliki settingan yang cukup baik. Pasalnya, dia nilai timnya akan menyesuaikan kebutuhan Fabio yang punya standar tinggi.