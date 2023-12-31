Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Duet Fabio Quartararo, Alex Rins Optimistis Yamaha Bersaing di MotoGP 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:58 WIB
Duet Fabio Quartararo, Alex Rins Optimistis Yamaha Bersaing di MotoGP 2024
Alex Rins akan membalap bersama Yamaha di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

CORUNA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins memprediksi duetnya dengan Fabio Quartararo akan buat timnya bersinar pada MotoGP 2024. Sebab, dia nilai dirinya dan Fabio akan saling melengkapi.

Sebagaimana diketahui, Rins akan mulai memperkuat tim pabrikan Yamaha di MotoGP 2024 mendatang. Dia memutuskan hengkang dari LCR Honda hanya setelah semusim bersama.

 

Alex Rins mengatakan sangat antusias dapat bergabung dengan Monster Energy Yamaha. Oleh dikarenakan, dia dapat satu tim dengan Fabio pada MotoGP 2024.

"Mengendarai MotoGP biasanya selalu sama, hanya bisa mengubah tenaga, kecepatan. Dengan Fabio Quartararo di sisi saya akan sangat menarik, dia adalah pembalap yang sangat cepat," kata Alex Rins dilansir dari laman Motosan, Minggu (31/12/2023).

"kami akan menjadi tim yang sangat kuat. Saya pikir penting untuk memiliki tim yang mempercayai Anda dan rekan setim yang menang," tambahnya.

Pembalap berusia 28 tahun itu mengatakan pastinya motor yang akan disiapkan untuk MotoGP 2024 akan memiliki settingan yang cukup baik. Pasalnya, dia nilai timnya akan menyesuaikan kebutuhan Fabio yang punya standar tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement