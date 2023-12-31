Maverick Vinales Targetkan 10 Podium di MotoGP 2024

NOALE – Pembalap Aprilia, Maverick Vinales memasang target 10 podium pada MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu mengaku sangat berambisi untuk mewujudkan targetnya tersebut.

Maverick Vinales mengatakan dirinya selalu berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya. Hal itu sebagai tanda adanya kemajuan setelah melakukan sederet evaluasi.

"Keinginan saya untuk tahun 2024 adalah memenangkan 10 balapan," kata Vinales dilansir dari laman Motosan, Minggu (31/12/2023).

Sebelumnya, CEO Aprilia, Massimo Rivola mengatakan menaruh banyak harapan pada Maverick Vinales di MotoGP 2024. Hal itu karena makin padunya pembalap itu dengan kepada kru barunya pada tahun ini, yakni Manu Cazeaux.

“Saya berharap banyak tahun depan, terutama dari Maverick. Tahun ini dia memiliki kepala kru untuk pertama kalinya, tetapi kepala krunya tidak mengenal Aprilia, dia berasal dari motor yang sama sekali berbeda," kata Rivola.

Pembalap berusia 28 tahun itu sebenarnya mengalami peningkatan yang cukup apik di MotoGP 2023 dengan tiga podium yang diraihnya. Ketiga kali itu saat tampil di di Portugal, Catalunya dan Indonesia.