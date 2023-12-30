Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bawa Ducati Bersinar, Gigi DallIgna Ngaku Digoda Honda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:18 WIB
Bawa Ducati Bersinar, Gigi DallIgna <i>Ngaku</i> Digoda Honda!
Gigi DallIgna mengaku digoda untuk pindah dari Ducati (Foto: Instagram/@dallignaluigi)
BOLOGNA – Manajer Umum Ducati Corse, Gigi DallIgna, mengaku pernah dikontak oleh Honda Racing Corporation (HRC). Namun, dia menolak godaan tersebut lantaran melihat tidak ada alasan untuk meninggalkan pabrikan asal Italia itu.

Boleh dibilang, Dall’Igna merupakan salah satu sosok penting dibalik keberhasilan Ducati selama dua musim belakangan ini. Pasalnya, Francesco Bagnaia sukses meraih gelar juara selama dua musim beruntun tepatnya pada MotoGP 2022 dan 2023.

Francesco Bagnaia dan Gigi DallIgna

Kesuksesan tidak hanya diraih dari sektor pembalap saja. Melainkan, Ducati juga mampu meraih gelar juara konstruktor selama dua musim beruntun pada 2022 dan 2023.

Sempat tersiar kabar Dall’Igna digoda oleh Honda. Pabrikan berlogo sayap itu menaruh minat setelah melihat kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir.

Dall’Igna pun angkat suara mengenai rumor tersebut. Dia mengakui Honda memang sempat mengontaknya.

“Ada kontak, itu benar,” ungkap Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Sabtu (30/12/2023).

