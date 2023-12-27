Peristiwa Horor dan Ngilu sepanjang MotoGP 2023 saat Kaki Francesco Bagnaia Terkena Lindasan Ban Motor Brad Binder

Francesco Bagnaia saat mengalami insiden mengerikan di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: MotoGP)

PERISTIWA horor dan ngilu sepanjang MotoGP 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah insiden saat kaki Francesco Bagnaia terkena linasan ban motor Brad Binder.

MotoGP 2023 menyelesaikan seri terakhir pada 26 November lalu. Balapan pamungkas digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

MotoGP Valencia 2023 sekaligus menjadi seri penentuan gelar juara antara dua pembalap Ducati, Francesco Bagnaia vs Jorge Martin. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- memastikan gelar juara usai sang rival gagal menyentuh garis finis.

Selain serunya persaingan gelar juara, ada banyak hal lain yang menarik dari gelaran MotoGP 2023 kemarin. Salah satunya insiden para pembalap di lintasan.

Dari beberapa kejadian yang melibatkan para pembalap, paling diingat mungkin insiden yang menimpa Francesco Bagnaia di MotoGP Catalunya 2023.

Meski tak mengakibatkan cedera serius, para penonton cukup dibuat ngeri saat melihat kaki Pecco terlindas motor dari pembalap KTM, Brad Binder.