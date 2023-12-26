Gara-Gara Takut Tak Cocok dengan Desmosedici, Marc Marquez Sempat Ragu Gabung Gresini Ducati

MADRID – Marc Marquez ternyata sempat ragu untuk bergabung dengan Gresini Ducati di MotoGP 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh adik sekaligus rekan baru Marquez di Gresini Ducati, yakni Alex Marquez.

Menurut Alex, kakaknya tersebut memang pernah galau untuk mengambil tantangan baru di tim satelit Ducati tersebut. Alasannya sederhana, Marquez takut gaya balapannya tak cocok dengan motor Desmosedici milik Ducati.

Seperti diketahui, Marquez telah memutuskan merapat ke Gresini Ducati untuk mengarungi musim MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu akan bertandem dengan adik kandungnya sendiri, yakni Alex, yang sudah merapat ke tim satelit Ducati sejak musim lalu.

Keputusan Marquez untuk hengkang dari Repsol Honda dan berlabuh ke Gresini Ducati menjadi berita yang cukup mengejutkan. Mengingat kita tahu, The Baby Alien sudah menjadi ikon dari tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Namun siapa sangka kalau ternyata Marquez sempat ragu untuk pindah ke Gresini Ducati. Alex membeberkan kalau kakaknya sempat berpikir kalau gaya berkendaranya tidak akan cocok dengan Ducati Desmosedici yang akan dikendarainya.

“Saya tidak pernah bisa memberitahu Anda hal ini secara eksplisit (soal datang ke Ducati),” ucap Alex, dikutip dari Motosan, Selasa (26/12/2023).