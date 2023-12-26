Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aleix Espargaro Tanggapi Rumor Pensiun di Akhir MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |05:50 WIB
Aleix Espargaro Tanggapi Rumor Pensiun di Akhir MotoGP 2024
Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro (Foto: MotoGP)
A
A
A

ALEIX Espargaro berbicara mengenai rumor pensiun dirinya pada akhir MotoGP 2024 mendatang. Rider Aprilia Racing itu membantah kabar tersebut dan mengaku belum punya niat untuk gantung helm dalam waktu dekat.

Aleix sendiri merupakan pembalap MotoGP paling tua, 34 tahun. Meski demikian, kemampuannya untuk bersaing di lintasan masih cukup diperhitungkan.

"Tidak, saya tidak berpikir tahun depan akan menjadi tahun terakhir saya. Saya sangat menikmati hidup saya, terlepas dari episode [dengan Morbidelli] di Qatar. Jadi jika saya cepat, saya pikir saya akan balapan lebih lama," ungkapnya, dipetik dari Crash, Jumat (22/12/2023).

Namun hal yang menjadi keluhannya saat ini adalah jadwal balapan yang digelar akhir pekan. Dia mempertanyakan batasan dari penyelenggara itu sendiri.

 BACA JUGA:

“Tetapi saya tidak menyukai jadwal [balapan akhir pekan] dan saya tidak menyukai kalendernya. Inilah yang saya rasakan. Saya memahami posisi penyelenggara [dan] mereka dapat mengadakan 45 balapan jika mereka mau. Tapi di mana batasannya?” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Espargaro finis di peringkat keenam klasemen MotoGP 2023. Dia berada satu tingkat atas rekannya, Maverick Vinales, dengan poin 206 banding 204.

Halaman:
1 2
