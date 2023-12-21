Kontrak Aleix Espargaro Habis Usai MotoGP 2024, Bakal Pensiun?

MASA depan pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, di pentas MotoGP menarik dikulik. Sebab, kontraknya dengan Aprilia diketahui bakal habis usai MotoGP 2024. Akankah dia mengambil langkah pensiun setelah itu?

Tetapi ternyata, Aleix Espargaro mengaku belum mempunyai rencana pensiun. Padahal, rumor ini sendiri sudah kencang berembus.

Pasalnya, Aleix Espargaro merupakan pembalap paling senior di MotoGP. Pembalap berusia 34 tahun itu kini akan memasuki musimnya yang ke-14 di MotoGP 2024.

Meski begitu, Aleix tak kehilangan tajinya. Performanya justru menanjak. Pada musim 2022, Aleix Espargaro sempat bertarung untuk gelar juara setelah akhirnya harus puas finis di peringkat keempat.

Sementara pada musim 2023, pembalap asal Spanyol itu berhasil mengantungi dua kemenangan dan tiga podium. Dia pun finis di urutan keenam pada klasemen akhir pembalap.

“Bagi saya, ini bukan jadwal balapan yang sulit, meski saya yakin ini untuk tim dan mekanik saya,” ujar Aleix Espargaro, dikutip dari Motosan, Kamis (21/12/2023).

“Saya sering bepergian dengan keluarga saya, saya sangat menyukainya tahun ini. Itu membuat saya merasa mungkin saya bisa mengemudi lebih lama lagi,” lanjutnya.

“Jika saya dapat mempertahankan akses ke balapan akhir pekan dan Aprilia terus berkembang, tekanan yang saya rasakan akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Saya sangat menikmati dua atau tiga bulan terakhir ini. Jadi mungkin saya bisa mengemudi untuk satu atau dua tahun lagi,” jelas Aleix Espargaro.