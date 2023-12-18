Advertisement
MOTOGP

Jorge Martin: Tak Masalah Marc Marquez Datang ke Ducati, Saya Akan Mengalahkannya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:02 WIB
Jorge Lorenzo dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Pramac Racing, Jorge Martin, tebar ancaman ke Marc Marquez yang akan membela tim Gresini Ducati di MotoGP 2024. Dia memastikan kehadiran Marc Marquez bukanlah masalah karena dirinya justru semakin tertantang untuk mengalahkannya.

Seperti yang sudah diketahui, Marquez merapat ke Gresini Ducati untuk mengarungi musim MotoGP 2024. Hadirnya mantan rider Repsol Honda ini jelas akan membuat peta persaingan pembalap di tim Ducati semakin sengit.

Marc Marquez

Tidak menutup kemungkinan performa Marquez di debutnya bersama Gresini Ducati akan berjalan manis. Jika hal itu terjadi, rider berjuluk The Baby Alien tersebut pasti akan masuk kandidat untuk mengisi kursi tim pabrikan untuk MotoGP 2025.

Meski begitu, Martin menanggapi situasi tersebut dengan santai. Rider asal Spanyol itu menilai hadirnya Marquez ke Ducati bukan masalah besar.

“Bagi saya, bukan masalah Marquez datang ke Ducati,” ucap Martin, dilansir dari Motosan, Senin (18/12/2023).

