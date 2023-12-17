Hasil Lengkap Final BWF World Tour Finals 2023: China Sabet Dua Gelar Juara

HASIL lengkap Final BWF World Tour Finals 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Tuan rumah China berhasil menyabet dua gelar juara pada ajang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports sejak 13 Desember 2023 kemarin.

Partai puncak BWF World Tour Finals 2023 baru saja rampung digelar hari ini, Minggu (17/12/2023). Pertandingan sektor ganda putra antara Kan Min Hyuk/Seo Sung Jae (Korea Selatan) melawan Liang Kei Keng/Wang Chang (China) menjadi partai pembuka.

Ganda Korea Selatan bermain impresif sejak awal. Kang/Seo berhasil menyegel gelar juara lewat dua game langsung dengan skor 21-17 dan 22-20.

Pertandingan berlanjut ke nomor tunggal putri. Ganda China, Chen Qing Chen/Jia Yifan masih terlalu tangguh bagi pasangan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Pasangan peringkat satu dunia itu tampil dominan sejak game pertama. Chen/Jia merebut gelar juara usai menang dua game langsung 21-16 dan 21-16.

Sementara di nomor tunggal putri, Tai Tzu Ying (Taiwan) berhasil mengatasi perlawanan Carolina Marin (Spanyol) di partai final. Tai Tzu Ying menang usai bermain tiga game 12-21, 21-14 dan 21-18.