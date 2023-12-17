Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Puas dengan Pencapaian di 2023, Jonatan Christie Siap Hadapi Tantangan Baru di 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:57 WIB
Puas dengan Pencapaian di 2023, Jonatan Christie Siap Hadapi Tantangan Baru di 2024
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mengaku melewati 2023 dengan baik karena ada sejumlah targetnya berhasil tercapai. Ia pun kini siap menyambut tantangan baru di 2024, termasuk di antaranya adalah Olimpiade Paris 2024.

Sejatinya, Jonatan Christie menutup tahun ini dengan kurang baik usai tersingkir dari BWF World Tour Finals 2023. Walau begitu, secara keseluruhan, tunggal putra berusia 26 tahun cukup puas dengan pencapaiannya.

“Di tahun ini memang ada beberapa target yang berhasil tercapai tapi ada juga yang meleset. Secara keseluruhan cukup baik,” kata Jojo dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (17/12/2023).

Pada tahun ini, Jojo memang berhasil meraih tiga gelar dari total 19 turnamen yang diikutinya. Tiga gelar yang berhasil didapatkannya adalah Indonesia Masters, Hong Kong Open, dan Prancis Open 2023.

Jonatan Christie

Selain itu, Jojo juga berhasil mencapai final Jepang Open, meski harus kalah dari Viktor Axelsen di partai pamungkas. Pencapaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana Jojo hanya sukses mengantungi satu gelar dari Swiss Open 2022.

Halaman:
1 2
