HOME SPORTS NETTING

Kisah Gregoria Mariska Tunjung Tebus Dosa di BWF World Tour Finals 2023 dengan Kalahkan Tunggal Putri Korea Selatan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:13 WIB
Kisah Gregoria Mariska Tunjung Tebus Dosa di BWF World Tour Finals 2023 dengan Kalahkan Tunggal Putri Korea Selatan
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KISAH Gregoria Mariska Tunjung yang tebus dosa di BWF World Tour Finals 2023. Dia sukses memetik kemenangan satu-satunya di laga terakhir fase grup.

Perempuan kelahiran Wonogiri itu menghajar wakil Korea Selatan, Kim Ga Eun, dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-17. Pertemuan itu berlangsung di Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Jumat 15 Desember 2023.

Gregoria Mariska Tunjung

Kemenangan ini menjadi momen Gregoria menebus dosa di BWF World Tour Finals 2023. Sebab, dalam dua laga sebelumnya, Gregoria tumbang.

Pertama, Gregoria kalah dari wakil Taiwan, Tai Tzu Ying, dengan skor 18-21 dan 17-21. Gregoria kemudian kembali dihajar lawan dari Korea Selatan, An Se-young, dengan skor 14-21 dan 16-21.

Halaman:
1 2
