Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie dan Fajar/Rian Gagal Amankan Tiket Final

HASIL lengkap wakil Indonesia di semifinal BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sama-sama kalah sehingga gagal ke babak final.

Diketahui, hanya ada dua wakil Indonesia yang berhasil lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Keduanya pun sudah mentas hari ini, Sabtu (16/12/2023).

Fajar/Rian tampil lebih dahulu dengan menghadapi wakil tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang. Duel sengit tersaji dalam pertemuan tersebut.

Fajri -panggilan akrab Fajar/Rian- kalah usai bertarung rubber game dengan skor 20-22, 21-12, dan 16-21. Laga sendiri berlangsung selama 1 jam 2 menit lamanya.

Hasil minor Fajar/Rian pun diikuti Jonatan Christie. Salah satu tunggal putra andalan Indonesia itu juga harus menelan kekalahan kala melawan wakil China, Shi Yu Qi.

Mentas di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- sebenarnya mampu mengimbangi permainan Shi Yu Qi di awal pertandingan. Meski tertinggal 2-4, dia bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Setelah itu, pemain ranking enam dunia tersebut melakukan kesalahan antisipasi dan kerepotan meladeni serangan Shi Yu Qi sehingga tertinggal 4-10. Akan tetapi, dia mampu balik menekan setelah mempercepat tempo permainannya hingga bisa berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai interval, duel berjalan lebih sengit. Jonatan sempat mendekat lagi di angka 15-17, tetapi dia banyak melakukan error di poin-poin kritis. Alhasil, pemain Pelatnas PBSI itu tumbang dengan skor 16-21 di gim pertama.