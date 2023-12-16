Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie dan Fajar/Rian Gagal Amankan Tiket Final

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:03 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie dan Fajar/Rian Gagal Amankan Tiket Final
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di semifinal BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sama-sama kalah sehingga gagal ke babak final.

Diketahui, hanya ada dua wakil Indonesia yang berhasil lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Keduanya pun sudah mentas hari ini, Sabtu (16/12/2023).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar/Rian tampil lebih dahulu dengan menghadapi wakil tuan rumah, Liang Wei Keng/Wang Chang. Duel sengit tersaji dalam pertemuan tersebut.

Fajri -panggilan akrab Fajar/Rian- kalah usai bertarung rubber game dengan skor 20-22, 21-12, dan 16-21. Laga sendiri berlangsung selama 1 jam 2 menit lamanya.

Hasil minor Fajar/Rian pun diikuti Jonatan Christie. Salah satu tunggal putra andalan Indonesia itu juga harus menelan kekalahan kala melawan wakil China, Shi Yu Qi.

Mentas di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- sebenarnya mampu mengimbangi permainan Shi Yu Qi di awal pertandingan. Meski tertinggal 2-4, dia bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Setelah itu, pemain ranking enam dunia tersebut melakukan kesalahan antisipasi dan kerepotan meladeni serangan Shi Yu Qi sehingga tertinggal 4-10. Akan tetapi, dia mampu balik menekan setelah mempercepat tempo permainannya hingga bisa berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai interval, duel berjalan lebih sengit. Jonatan sempat mendekat lagi di angka 15-17, tetapi dia banyak melakukan error di poin-poin kritis. Alhasil, pemain Pelatnas PBSI itu tumbang dengan skor 16-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2976359/gregoria-mariska-bilang-begini-setelah-sempat-ngambek-kepada-sang-pelatih-di-bwf-world-tour-finals-2023-FVeFMAnYi2.jpg
Gregoria Mariska Bilang Begini Setelah Sempat Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/40/2943534/kisah-apriyani-rahayu-main-di-bwf-world-tour-finals-2023-sembari-tahan-sakit-karena-cedera-dY1XCiyAcQ.jpg
Kisah Apriyani Rahayu Main di BWF World Tour Finals 2023 Sembari Tahan Sakit karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941843/malaysia-gagal-total-di-bwf-world-tour-finals-2023-rexy-mainaky-jangan-cuma-kritik-pelatih-pemain-juga-dikritisi-oIhLlCA03N.jpg
Malaysia Gagal Total di BWF World Tour Finals 2023, Rexy Mainaky: Jangan Cuma Kritik Pelatih, Pemain Juga Dikritisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/40/2941789/update-ranking-dunia-usai-bwf-world-tour-finals-2023-jonatan-christie-kembali-ke-5-besar-fajar-rian-turun-1zJOO0yFj2.jpg
Update Ranking Dunia Usai BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Kembali ke 5 Besar, Fajar/Rian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/40/2941398/bwf-world-tour-finals-2023-indonesia-gagal-sabet-gelar-juara-I7qb3hla8W.jpg
BWF World Tour Finals 2023: Indonesia Gagal Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/40/2940775/puas-dengan-penampilan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-bwf-world-tour-finals-2023-irwansyah-doakan-2024-lebih-berjaya-zQpBZIys3O.jpg
Puas dengan Penampilan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals 2023, Irwansyah Doakan 2024 Lebih Berjaya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement