Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Shi Yu Qi di Semifinal BWF World Tour Finals 2023

PENYEBAB Jonatan Christie kalah dari Shi Yu Qi di semifinal BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kekalahan ini sendiri membaut Jonatan Christie gagal ke final dan wakil Indonesia tak bersisa lagi di ajang tersebut.

Ya, Jonatan Christie tersingkir di semifinal BWF World Tour Finals 2023 setelah dijegal wakil China, Shi Yu Qi. Tampil di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) malam WIB, Jojo -sapaan akrab Jonatan- kalah dengan skor 16-21 dan 15-21.

Jonatan sempat tertinggal jauh 4-10 di awal pertandingan. Tetapi, dia dengan cepat bisa berbalik unggul 11-10 saat interval.

Sayangnya, Jonatan tak mampu mengatasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Shi Yu Qi selepas jeda. Dia kembali ketinggalan di angka 13-17 dan 15-17 sebelum akhirnya kalah dengan skor 16-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pemain rangking enam dunia itu benar-benar kewalahan meladeni permainan Shi Yu Qi, yang sangat kuat dalam bertahan maupun menyerang. Alhasil, Jonatan langsung tertinggal jauh 4-11 dan kemudian 10-16.

Akan tetapi, Jonatan mampu bangkit dan keluar dari tekanan lawan hingga bisa mendekat di angka 15-17. Namun, dia malah melakukan kesalahan-kesalahan sendiri sehingga Shi Yu Qi bisa mengalahkannya dengan skor 21-15 di gim kedua dalam waktu 55 menit.

Jonatan mengungkapkan sebenarnya dirinya tak tampil buruk melawan Shi Yu Qi. Hanya saja, dirinya terlalu banyak membuat error sehingga lawannya yang duduk di ranking tujuh dunia itu bisa mendapat poin demi poin tanpa kesulitan.

“Hasilnya tidak sesuai harapan dan pembelajaran lagi buat saya di pertandingan ini. Sebenarnya saya merasa tidak bermain buruk, tapi memang saya banyak melakukan kesalahan sendiri yang membuat Shi Yu Qi mendapat poin cukup mudah,” kata Jonatan dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (16/12/2023).

“Beberapa kali juga saya bisa lebih sabar lagi dalam penggunaan pukulan dan strategi. Secara keseluruhan sudah selesai semua dan saya tetap bersyukur,” tambahnya.