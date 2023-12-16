Hasil Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Dibungkam Shi Yu Qi, Wakil Indonesia Habis!

HASIL semifinal BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, gagal menembus babak final usai dibungkam wakil China, Shi Yu Qi.

Duel Jonatan Christie vs Shi Yu Qi digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (16/12/2023) malam WIB. Jojo -sebutan akrab Jonatan Christie- kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 15-21 dalam waktu 55 menit.

Dengan hasil tersebut, Jonatan gagal melangkah ke final turnamen penutup tahun tersebut. Wakil Indonesia pun dipastikan habis di BWF World Tour Finals 2023. Sebab, satu wakil lainnya yang menembus babak semifinal, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sudah tumbang lebih dahulu dari wakil China juga, yakni Liang Wei Keng/Wang Chang.

Jalannya Pertandingan

Jonatan mampu mengimbangi permainan Shi Yu Qi di awal pertandingan. Meski tertinggal 2-4, dia bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Setelah itu, pemain ranking enam dunia tersebut melakukan kesalahan antisipasi dan kerepotan meladeni serangan Shi Yu Qi sehingga tertinggal 4-10. Akan tetapi, dia mampu balik menekan setelah mempercepat tempo permainannya hingga bisa berbalik unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai rehat, Shi Yu Qi mampu bangkit dan menemukan permainan terbaiknya lagi. Hasilnya, pemain peringkat tujuh dunia itu berbalik unggul 12-11 dan kemudian menjauh dengan keunggulan 17-13.

Jonatan sempat mendekat lagi di angka 15-17, tetapi dia banyak melakukan error di poin-poin kritis. Alhasil, pemain Pelatnas PBSI itu tumbang dengan skor 16-21 di gim pertama.