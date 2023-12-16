Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Pulang Tanpa Penyesalan Usai Gagal ke Final BWF World Tour Finals 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:38 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Pulang Tanpa Penyesalan Usai Gagal ke Final BWF World Tour Finals 2023
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, memastikan pulang tanpa penyesalan usai gagal ke final BWF World Tour Finals 2023. Sebab, mereka tetap puas dengan performa maksimal yang telah ditunjukkan sepanjang turnamen penutup tahun tersebut.

Fajar/Rian menyebut kekalahan di babak semifinal disebabkan karena mereka terlalu banyak melakukan kesalahan di gim penentuan. Di sisi lain, lawan yang dihadapi, yakni ganda putra China, Liang Wei Keng/Wang Chang, sangat apik dalam menyerang. Alhasil, mereka tak berkutik dan sempat tertinggal jauh sampai interval.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

“Di awal game ketiga, kami banyak melakukan kesalahan sendiri, kalah start bisa dibilang. Lawan juga sudah siap fokus menyerang,” kata Rian, dilansir dari rilis PBSI, Sabtu (16/12/2023).

Dengan hasil tersebut, Fajar/Rian pun gagal melangkah ke final. Sedangkan Liang/Wang, mereka bakal berjumpa dengan Juara Dunia 2023 asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, yang menghajar duet tuan rumah, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, dengan skor 21-13 dan 21-12 di semifinal.

Fajar/Rian mengulangi pencapaian yang mereka raih pada edisi 2022. Kala itu, mereka juga terhenti di semifinal.

Kendati demikian, Fajar/Rian tetap puas dengan hasil yang mereka dapat di BWF World Tour Finals 2023. Sebab, mereka mampu memberikan performa yang apik setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa turnamen terakhir.

Halaman:
1 2
