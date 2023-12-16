Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal BWF World Tour Finals 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Gagal Amankan Tiket Final, Usai Disikat Ganda China

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:25 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL semifinal BWF World Tour Finals 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, gagal mengamankan tiket final BWF World Tour Finals 2023.

Pasalnya, Fajar/Rian kalah di tangan ganda China, Liang Wei Keng/Wang Chang, pada babak semifinal yang digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Sabtu (16/12/2023) siang WIB. Mereka kalah usai bertarung rubber game dengan skor 20-22, 21-12, dan 16-21.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Jalannya Pertandingan

Di gim pertama, permainan keduanya berlangsung cukup ketat. Fajar/Rian cukup keteteran meladeni wakil tuan rumah sehingga sudah harus tertinggal lebih dahulu dengan skor 2-4.

Sempat menyamakan kedudukan menjadi 5-5 setelah itu, Fajar/Rian sayangnya harus kembali tertinggal saat menyentuh interval dengan skor 10-11.

Setelah interval, Fajar/Rian berusaha bangkit. Duel yang berjalan alot membuat deuce terjadi. Fajar/Rian yang sempat berada di match point lebih dahulu, akhirnya harus mengakui keunggulan lawan usai dibekuk 20-22.

Halaman:
1 2
