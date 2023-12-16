Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Anthony Ginting Gagal Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2023 meski 2 Kali Menang di Fase Grup

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |08:30 WIB
Penyebab Anthony Ginting Gagal Lolos Semifinal BWF World Tour Finals 2023 meski 2 Kali Menang di Fase Grup
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Anthony Ginting gagal lolos semifinal BWF World Tour Finals 2023 meski 2 kali menang di fase grup akan diulas Okezone. Tunggal putra nomor 4 dunia itu tergabung di Grup A bersama Shi Yu Qi (China), Viktor Axelsen (Denmark) dan Kodai Naraoka (Jepang).

Pada matchday pertama Grup A, Anthony Ginting berhasil menang atas Kodai Naraoka dalam tiga gim, 10-21, 21-10 dan 21-18 (skor 2-1). Lalu di laga kedua, Ginting juga menang atas Shi Yu Qi dengan rubber game, 11-21, 21-7 dan 21-17 (skor 2-1).

Sayangnya, Ginting harus kalah pada laga terakhir dari Viktor Axelsen dengan rubber game, 21-16, 7-21 dan 13-21 (skor 1-2). Hasil itu membuat atlet 27 tahun tersebut mengumpulkan 2 poin dan finis di peringkat ketiga pada klasemen akhir Grup A.

Sementara itu, Shi Yu Qi berhasil menjuarai Grup A dan Viktor Axelsen jadi runner up sekaligus lolos ke semifinal. Meskipun, mereka sama-sama hanya meraih dua kemenangan dan sekali kalah dengan memiliki 2 poin, seperti yang didapat Ginting.

Lantas, apa penyebab Ginting harus finis di peringkat ketiga? Pertama, Ginting hanya memiliki selisih gim 5-4 (menang 5 gim dan kalah 4 gim). Sementara itu, Shi Yu Qi memiliki selisih gim yang lebih baik dari Ginting.

Shi Yu Qi memiliki selisih gim 5-3 (menang 5 gim dan kalah 3 gim). Adapun, Viktor Axelsen memiliki selisih gim 4-3, sama marginnya hanya satu dengan Ginting. Namun, Axelsen unggul dalan jumlah perolehan angka total gim dari Ginting.

Halaman:
1 2
