BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Bertekad Bangkit di Semifinal

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, bertekad bangkit di semifinal BWF World Tour Finals 2023 setelah tumbang di tangan wakil China, Li Shi Feng, dalam laga terakhir Grup B hari ini, Jumat (15/12/2023) malam WIB. Siapa pun lawannya nanti di babak empat besar, pemain ranking enam dunia itu fokus untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin.

Jonatan dibekuk oleh Li Shi Feng dalam pertandingan yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, malam tadi. Dia kalah dua dim langsung dengan skor 13-21 dan 18-21 dalam waktu 53 menit.

Kendati kalah, Jonatan tetap lolos ke semifinal WTF 2023 sebagai runner up Grup B. Pasalnya, dia menang selisih skor atas Li Shi Feng itu meski sama-sama mengoleksi dua kemenangan dan sekali kalah.

Pada laga lainnya, wakil Denmark, Anders Antonsen, berhasil mengalahkan bintang Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dengan skor 16-21 dan 11-21. Dia pun keluar sebagai juara Grup B setelah unggul selisih skor atas Jonatan.

Jojo -sapaan Jonatan- mengaku tak puas dengan performanya saat melawan Li. Untuk itu, dia bertekad untuk bangkit di semifinal dengan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, terutama dari segi mental.

“Mudah-mudahan besok di semifinal saya bisa memperbaiki dan meningkatkan performa saya seperti di dua pertandingan awal. Mau bertemu siapapun, saya lebih fokus benahi dulu diri sendiri juga pikirannya,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Jumat (15/12/2023).