Kisah Marc Marquez yang Diduga Pernah Hina Fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina

KISAH Marc Marquez yang diduga pernah hina fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina akan diulas Okezone. Rivalitas The Baby Alien -julukan Marquez- dengan The Doctor -julukan Rossi- bermula di MotoGP Argentina 2015 pada 19 April 2015 silam.

Saat itu, Rossi berusaha keras mengejar Marquez yang berada di posisi terdepan, bahkan unggul empat detik di depan. Memasuki lap ke-22, sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu mampu menyalip The Baby Alien.

Satu lap berikutnya, senggol-menyenggol antara kedua pembalap itu terjadi. Setelah Marquez menabrak sisi kanan Rossi di tikungan lima, The Baby Alien kemudian menabrak bagian belakang motor Rossi dan terjatuh.

Sejak itu, rivalitas Marquez dan Rossi terus berlanjut hingga puncaknya di MotoGP Malaysia 2015. Saat itu, Rossi secara terbuka menuduhMarquez membantu Lorenzo memenangkan gelar juara MotoGP 2015

Di sisi lain, The Baby Alien terjatuh di MotoGP Malaysia 2015 dan menuduh Rossi yang menendangnya. Pada akhirnya, The Doctor pun kehilangan gelar juara MotoGP 2015 yang berhasil direbut oleh Lorenzo.

Rivalitas keduanya terus berlanjut dari tahun ke tahun. Bahkan, Marquez diduga pernah hina fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina 2019. Dugaan itu setelah keduanya tertangkap kamera saling berjabat tangan sesaat sebelum prosesi penyerahan trofi di podium.