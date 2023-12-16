Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez yang Diduga Pernah Hina Fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |12:07 WIB
Kisah Marc Marquez yang Diduga Pernah Hina Fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina
Marc Marquez dan Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Marc Marquez yang diduga pernah hina fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina akan diulas Okezone. Rivalitas The Baby Alien -julukan Marquez- dengan The Doctor -julukan Rossi- bermula di MotoGP Argentina 2015 pada 19 April 2015 silam.

Saat itu, Rossi berusaha keras mengejar Marquez yang berada di posisi terdepan, bahkan unggul empat detik di depan. Memasuki lap ke-22, sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu mampu menyalip The Baby Alien.

Satu lap berikutnya, senggol-menyenggol antara kedua pembalap itu terjadi. Setelah Marquez menabrak sisi kanan Rossi di tikungan lima, The Baby Alien kemudian menabrak bagian belakang motor Rossi dan terjatuh.

Sejak itu, rivalitas Marquez dan Rossi terus berlanjut hingga puncaknya di MotoGP Malaysia 2015. Saat itu, Rossi secara terbuka menuduhMarquez membantu Lorenzo memenangkan gelar juara MotoGP 2015

Di sisi lain, The Baby Alien terjatuh di MotoGP Malaysia 2015 dan menuduh Rossi yang menendangnya. Pada akhirnya, The Doctor pun kehilangan gelar juara MotoGP 2015 yang berhasil direbut oleh Lorenzo.

Rivalitas keduanya terus berlanjut dari tahun ke tahun. Bahkan, Marquez diduga pernah hina fans Valentino Rossi di MotoGP Argentina 2019. Dugaan itu setelah keduanya tertangkap kamera saling berjabat tangan sesaat sebelum prosesi penyerahan trofi di podium.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/38/3068162/dapat-sambutan-meriah-dari-fans-di-mandalika-marc-marquez-saya-merasa-seperti-rockstar-Wj2IPgkReO.jpg
Dapat Sambutan Meriah dari Fans di Mandalika, Marc Marquez: Saya Merasa Seperti Rockstar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067949/marc_marquez-oqJY_large.jpg
5 Potret Ganteng Marc Marquez, Si Raja Aspal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/38/3050548/respons-marc-marquez-saat-tahu-tim-balap-valentino-rossi-diberikan-motor-pabrikan-ducati-di-motogp-2025-qy7ptOUC3K.jpg
Respons Marc Marquez saat Tahu Tim Balap Valentino Rossi Diberikan Motor Pabrikan Ducati di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/38/3029661/marc-marquez-akhiri-1000-hari-tanpa-kemenangan-di-motogp-jerman-2024-QfkXiuukBj.jpg
Marc Marquez Akhiri 1000 Hari Tanpa Kemenangan di MotoGP Jerman 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/38/3029140/ducati-kehilangan-dua-rider-potensial-gigi-dalligna-bukan-salah-marc-marquez-v6Jet8vAa1.jpg
Ducati Kehilangan Rider Potensial, Gigi DallIgna: Bukan Salah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/38/3005324/alasan-terbesar-kenapa-marc-marquez-harus-bertahan-di-tim-ducati-LenRzaPjHW.jpg
Alasan Terbesar Kenapa Marc Marquez Harus Bertahan di Tim Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement