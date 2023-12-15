Tangis Apriyani Rahayu Pecah Setelah Tersingkir di Fase Grup BWF World Tour Finals 2023

TANGIS Apriyani Rahayu pecah setelah tersingkir di fase grup BWF World Tour Finals 2023. Partner dari Siti Fadia Silva Ramadhanti di sektor ganda putri Indonesia itu harus rela mengubur mimpinya untuk lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2023.

Kepastian itu didapat Apriyani/Fadia usai menelan kekalahan dari wakil China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, di matchday ketiga Grup A sektor ganda putri BWF World Tour Finals 2023. Laga ini digelar di Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jumat (15/12/2023) pagi WIB.

Apriyani/Fadia dibuat kerepotan untuk meladeni perlawanan wakil tuan rumah. Hal itu lantaran kondisi Apriyani sempat mengalami cedera sehingga membuat performanya agak menurun. Kendati begitu, pasangan andalan Indonesia itu tetap mencoba yang terbaik.

Meski pada akhirnya, upaya Apriyani/Fadia tak berujung manis karena mereka harus rela kalah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 8-21. Kekalahan ini membuat Apriyani/Fadia tersingkir di BWF World Tour Finals 2023 alias gagal lolos ke semifinal.

Sebab, Apriyani/Fadia finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup A. Jagoan Indonesia itu kalah bersaing dengan duo wakil China, Chen Qing Chen/Fan Yi Jia dan Liu Sheng Shu/Tan Ning yang menempati posisi dua teratas.