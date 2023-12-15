Hasil BWF World Tour Finals 2023: Sengit, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tumbang di Tangan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae

HASIL BWF World Tour Finals 2023 sudah diketahui. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, pun harus tumbang di tangan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, pada laga terakhir Grup B BWF World Tour Finals 2023.

Duel mereka tersaji di Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (15/12/2023) siang WIB. Fajar/Rian yang harus bertarung sengit, akhirnya kalah dengan skor 20-22, 21-17, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian membuka laga dengan apik. Mereka berhasil unggul 5-1 di awal laga. Tetapi, Kan/Seo buru-buru bangkit. Mereka berhasil mengejar ketertinggalannya hingga skor imbang menjadi 9-9. Bahkan setelah itu, Kang/Seo berbalik unggul 11-8.

Usai interval, duel sengit tersaji. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka. Fajar/Rian pun berhasil unggul jauh setelah menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Mereka unggul 18-14.

Sayang setelah itu, laga berjalan alot hingga deuce. Fajar/Rian yang awalnya sudah mencapai match point lebih dahulu bahkan akhirnya gagal membukukan kemenangan lebih dulu usai dibekuk 20-22.