HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2023: Sengit, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tumbang di Tangan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:24 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2023: Sengit, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tumbang di Tangan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL BWF World Tour Finals 2023 sudah diketahui. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, pun harus tumbang di tangan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, pada laga terakhir Grup B BWF World Tour Finals 2023.

Duel mereka tersaji di Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (15/12/2023) siang WIB. Fajar/Rian yang harus bertarung sengit, akhirnya kalah dengan skor 20-22, 21-17, dan 12-21.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian membuka laga dengan apik. Mereka berhasil unggul 5-1 di awal laga. Tetapi, Kan/Seo buru-buru bangkit. Mereka berhasil mengejar ketertinggalannya hingga skor imbang menjadi 9-9. Bahkan setelah itu, Kang/Seo berbalik unggul 11-8.

Usai interval, duel sengit tersaji. Kedua pasangan terus kejar-kejaran angka. Fajar/Rian pun berhasil unggul jauh setelah menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Mereka unggul 18-14.

Sayang setelah itu, laga berjalan alot hingga deuce. Fajar/Rian yang awalnya sudah mencapai match point lebih dahulu bahkan akhirnya gagal membukukan kemenangan lebih dulu usai dibekuk 20-22.

Halaman:
1 2
