Momen Gregoria Mariska Diduga Ngambek kepada sang Pelatih di BWF World Tour Finals 2023

MOMEN Gregoria Mariska Tunjung diduga ngambek kepada sang pelatih di BWF World Tour Finals 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Gregoria saat ini tengah berjuang di BWF World Tour Finals 2023 yang digelar di Hangzhou, China.

Gregoria tergabung di Grup A bersama dengan Tai Tzu Ying (Taiwan), An Se-young (Korea Selatan), dan Kim Ga-eun (Korea Selatan). Berada grup yang berat, Gregoria pun tampak kewalawan.

Dalam laga pertama, Gregoria langsung tumbang dua gim dari Tai Tzu Ying. Tepatnya Gregoria kalah dengan skor 18-21 dan 17-21.

Lalu di laga kedua BWF World Tour Finals 2023, Gregoria lagi-lagi kalah dua gim langsung saat melawan An Se-young. Kekalahan dengan skor 14-21 dan 16-21 dari An Se-young lantas memupuskan harapan Gregoria untuk lanjut ke semifinal.

Menariknya, dalam pertandingan melawan An Se-young, Gregoria tampak kesal dengan pelatih tunggal putri Indonesia Indra Wijaya. Ia yang terlihat seperti ngambek itu tampak mengacuhkan arahan dari Indra Wijaya di tengah pertandingan tersebut.

Entah tentunya Gregoria benar-benar ngambek atau tidak. Namun, netizen berpendapat Gregoria ngambek karena terlihat dari gestur sang pemain yang tak melihat ke arah Indra Wijaya saat sedang diberikan arahan.