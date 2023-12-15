Hasil BWF World Tour Finals 2023: Gregoria Mariska Tak Lolos meski Kalahkan Kim Ga-eun

HANGZHOU - Gregoria Mariska Tunjung gagal lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2023 meski berhasil mengalahkan Kim Ga-eun. Tunggal putri Indonesia itu menang rubber game 21-14, 20-22, dan 21-17 atas wakil Korea Selatan tersebut.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (15/12/2023) siang WIB, Gregoria memulai laga dengan cermat. Dia terus menghujani serangan ke lapangan permainan Kim.

Alhasil, Gregoria memimpin dengan nyaman 11-5 saat interval. Usai rehat, dia lalu memetik enam poin beruntun untuk unggul telak 17-7.

Gregoria pun memetik kemenangan lebih dulu dengan skor 21-14. Ini lantas menjadi modal bagi perempuan kelahiran Wonogiri itu bermain lebih pede.

Namun harapan itu belum bisa terealisasi segera di gim kedua. Gregoria justru kesulitan meladeni lawannya yang makin agresif.

Permainan gim kedua pun berjalan lebih alot. Kejar-kejaran poin terjadi. Kali ini, Kim lebih baik sehingga menang denan skor 20-22.