Fajar/Rian Menang Lagi! Kukuh di Puncak Klasemen dan Amankan Tiket Semifinal BWF World Tour Finals 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Saksikan perjuangan 6 wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 hanya di iNews. (Foto: MNC Media)

BWF World Tour Finals 2023 memasuki babak krusial dengan persaingan sengit di partai terakhir babak penyisihan grup, hari ini, Jumat (15/12/2023). Wakil-wakil terbaik pebulutangkis Indonesia kembali memasuki arena untuk meraih kemenangan dan menempati posisi tertinggi klasemen dengan menghadapi para rival terbaik dunia.

Ambisi untuk merebut tiket ke babak semifinal semakin membara, dengan wakil Merah Putih diharapkan memetik setidaknya dua kemenangan guna membuka pintu menuju babak selanjutnya. Kemarin, Kamis 14 Desember 2023, tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung kembali menjadi wakil pertama Indonesia yang berlaga namun sayangnya harus rela menelan kekalahan kedua melawan pemain andalan Korea, An Se Young dengan skor 14-21 dan 16-21.

Artinya, peluang Jorji melangkah ke babak semifinal kini sepenuhnya tertutup. Hasil serupa dialami oleh ganda putra, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang lagi-lagi menelan kekalahan kedua saat melawan juara dunia asal Korea, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan skor telak 9-21 dan 12-21.

Sementara itu, wakil ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menjalani laga penentuan ke semifinal melawan Liu Sheng Shu/Tan Ning asal Cina usai kalah di match hari kedua atas ganda terbaik dunia asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dengan skor 10-21 dan 14-21.

Berbeda dengan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang sukses raih poin kedua dengan mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen lewat dua gim saja dengan skor 21-12 dan 21-18.

Kemenangan tersebut membawa Fajar/Rian berada di puncak klasemen grup B dan memastikan tempat di babak semifinal. Tugas terakhir Fajar/Rian pada babak grup tinggal satu, yakni menghadapi Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dari Korea Selatan.