Momen Jonatan Christie Sukses Bikin Pebulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn Mati Kutu dan Bertekuk Lutut, di BWF World Tour Finals 2023?

MOMEN Jonatan Christie sukses bikin pebulu tangkis Thailand, Kunlavut Vitidsarn, mati kutu dan bertekuk lutut akan dibahas Okezone. Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- baru saja sukses meraih kemenangan pada matchday pertama Grup B nomor tunggal putra BWF World Tour Finals 2023.

Jonatan Christie berhasil mengalahkan sang juara dunia 2023 asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-8. Pertandingan tersebut berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Expo Center, Rabu (13/12/2023).

Meski menang dalam dua gim, Jonatan Christie mengaku untuk mengalahkan sang juara dunia 2023 perlu kerja keras dan tidakklah mudah. Buktinya, atlet asal Jakarta yang baru saja menikahi Shania Junianatha itu harus saling menyalip poin di gim pertama.

"Hari ini tidak mudah, Kunlavut adalah pemain yang bagus. Di game pertama, poin kami kejar-kejaran tapi Puji Tuhan saya bisa unggul," ungkap Jojo usai laga, mengutip dari rilis resmi PBSI.

Wajar saja Jonatan merasa kesulitan untuk menaklukkan Kunlavut. Sebab, sang pemain asal Thailand itu merupakan tunggal putra berprestasi tahun ini dengan berhasil merebut gelar India Open, Thailand Open, dan Kejuaraan Dunia 2023.

Di sisi lain, Jonatan juga sukses meraih gelar juara di Indonesia Masters, French Open, dan Hong Kong Open 2023. Namun, Jonatan sebelumnya unggul 4-3 dalam rekor pertemuan dengan Kunlavut dan kini menjadi 5-3 usai kembali menang di BWF World Tour Finals 2023.