HOME SPORTS NETTING

BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Tegaskan Kunlavut Vitidsarn Tak Mudah Dikalahkan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |02:10 WIB
BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Tegaskan Kunlavut Vitidsarn Tak Mudah Dikalahkan
Jonatan Christie klaim Kunlavut Vitidsarn tak mudah dikalahkan (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie tegaskan Kunlavut Vitidsarn tidak mudah dikalahkan. Jojo – sapaan Jonatan Christie – memulai BWF World Tour Finals (WTF) 2023 dengan kemenangan 21-18 dan 21-8 atas wakil Thailand itu.

Keduanya bertarung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Rabu (13/12/2023). Meski menang dua set langsung, Jojo menekankan bahwa Vitidsarn bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Kunlavut Vitidsarn

Menurutnya Vitidsarn adalah pemain yang bagus. Persaingannya dengan jagoan Thailand itu cukup ketat di gim pertama.

Mereka saling kejar-kejaran poin satu sama lain. Jojo pun berhasil menang duluan. Hasil itu membuatnya bermain lebih pede di gim kedua.

"Hari ini tidak mudah, Kunlavut adalah pemain yang bagus. Di game pertama, poin kami kejar-kejaran tapi Puji Tuhan saya bisa unggul," ungkap Jojo usai laga.

"Karena saya rasa cukup penting, pasti itu akan sangat berbeda bila dia yang ambil game pertamanya," lanjutnya.

Jojo melihat permainan di gim pertama selalu berjalan sulit. Pasalnya para pemain harus menyesuaikan kondisi lapangan dan shuttlecock.

Halaman:
1 2
