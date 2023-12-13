Hasil BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Sukses Libas Kunlavut Vitidsarn Dua Set Langsung

HASIL BWF World Tour Finals (WTF) 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengandaskan Kunlavut Vitidsarn dalam penampilan pertamanya di WTF 2023.

Jojo -- sapaan Jonatan -- tampil dominan dalam pertandingan perdananya di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Rabu (13/12/2023). Dia sukses membekuk sang wakil Thailand dengan skor 21-18 dan 21-8.

Jojo bermain lebih gesit di gim pertama. Dia sukses mencuri poin interval lebih dulu atas Vitidsarn, skor 11-10.

Jojo terus mendominasi di paruh akhir gim kedia. Namun Vitidsarn juga terus membuntuti andalan Indonesia itu sebelum akhirnya kalah 18-21.