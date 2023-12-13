Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Sukses Libas Kunlavut Vitidsarn Dua Set Langsung

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |21:09 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Sukses Libas Kunlavut Vitidsarn Dua Set Langsung
Jonatan Christie sukses mengandaskan Kunlavut Vitidsarn di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: PBSI)
HASIL BWF World Tour Finals (WTF) 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengandaskan Kunlavut Vitidsarn dalam penampilan pertamanya di WTF 2023.

Jojo -- sapaan Jonatan -- tampil dominan dalam pertandingan perdananya di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Rabu (13/12/2023). Dia sukses membekuk sang wakil Thailand dengan skor 21-18 dan 21-8.

Jonatan Christie

Jojo bermain lebih gesit di gim pertama. Dia sukses mencuri poin interval lebih dulu atas Vitidsarn, skor 11-10.

Jojo terus mendominasi di paruh akhir gim kedia. Namun Vitidsarn juga terus membuntuti andalan Indonesia itu sebelum akhirnya kalah 18-21.

